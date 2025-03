Consorzi, Poli Bortone ai sindaci: “Firmate proposta di legge”

Obiettivo, la raccolta di 50mila firme per la presentazione della proposta alla Camera e al Senato. E con il nuovo regolamento parlamentare, le Commissioni dovranno esaminarla entro un mese. E potrebbe finalmente essere la fine della battaglia giudiziaria tra consorzi di bonifica e agricoltori. La prima a rilanciare e sottiscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare scritta dall’avvocato tributarista Maurizio Villani è stata il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone. Una norma che vuole mettere mano ai contorti meccanismi burocratici e processuali che portano i consorziati a dover fare ogni anno ricorso contro i tributi pur nonostante le migliaia di cartelle annullate e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che “nessun tributo è dovuto in assenza di un beneficio diretto per il proprietario del terreno” e che “l’onere della prova spetta al Consorzio non al consorziato”. La proposta legislativa prevede una sorts di rito processuale speciale che eviti ai contribuenti di dover presentare ricorso ogni anno, con le relative spese. In sostanza, prevede che si legiferi affinché il consorzio di bonifica presenti sempre la prova dei benefici, sia possibile tanto il ricorso cumulativo- per evitare un singolo ricorso per ogni singola cartella di pagamento- tanto quello collettivo tra consorziati e con l’assistenza degli enti e delle associazioni; infine, l’obbligatorietà di sospendere la riscossione già in primo grado. “Adesso è il tempo – l’appello della Poli Bortone ai sindaci del territorio- di trasformare la solidarietà più volte esoressa in azioni concrete. Quello dei Consorzi di bonifica – chiude – è un tema rimasto irrisolto anche per inerzia della Regione, che non ha fatto assolutamente nulla invent’anni durante i quali c’è stato il commissariamento”

