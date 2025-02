Consiglio regionale: dibattito rinviato su Stellantis, piano strategico e sottosegretari

L’assenza per motivi istituzionali del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e di quasi tutti i componenti della giunta ha in parte condizionato i lavori del Consiglio regionale, riunitosi nell’aula Di Nardo, a Potenza.

Diversi i temi all’ordine del giorno, tra questi alcuni – dallo specifico contenuto politico –saranno analizzati dal parlamentino lucano nelle prossime sedute calendarizzate. Infatti rinviato il dibattito sulla situazione dello stabilimento Stellantis di Melfi, sul piano strategico regionale e sulla modifica dello Statuto regionale con riferimento alla richiesta della giunta di istituire i ruoli di sottosegretari, figure di assistenza agli organi di direzione politica e ai gruppi consiliari. L’intera assise ha condiviso la scelta di aprire un dibattito sul tema alla presenza di Bardi e della giunta. L’opposizione non ha posto veti sul rinvio, dubbi invece nel merito.

Intanto è stata approvata maggioranza il rendiconto Regione per l’esercizio 2023 e il Bilancio consuntivo Ater

Sul punto è scritto in una nota diffusa dall’ufficio stampa dal Consiglio regionale:

“Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi oggi, ha approvato a maggioranza (10 voti favorevoli, quelli dei consiglieri Aliandro, Casino e Picerno -FI, Fanelli e Tataranno -Lega, Galella, Napoli e Leone -FdI, Morea e Pittella – Azione e 8 voti contrari quelli dei consiglieri Araneo e Verri -M5s, Bochicchio – AVS-Psi-LBp, Chiorazzo e Vizziello -Bcc, Cifarelli e Lacorazza -Pd, Marrese – Bd), il D.d.L. “Rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2023. Adeguamento alla decisione n. 160/2024/PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata” – Approvazione – D.G.R. n. 816 del 30 dicembre 2024.

Il disegno di legge sostituisce il precedente Ddl concernente il rendiconto generale 2023, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 372 del 2024. Si è reso necessario modificare e, quindi, sostituire – come riportato nella relazione di accompagnamento – la deliberazione n. 372, integrata dalla deliberazione n. 516 del 2024, per tener conto della sentenza n.160/2024/PARI della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata, concernente la parifica del rendiconto 2023. I rilievi contenuti nella sentenza, riferiti al 2023, hanno originato delle modifiche sulle risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 della Regione Basilicata rispetto al documento approvato con la prima deliberazione, la n. 372/2024, e integrato dalla deliberazione n.516 del 2024. Il disegno di legge prevede anche il riconoscimento del debito fuori bilancio, pari a complessivi € 2.068.905,48, derivante da sentenza esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.. e in applicazione di quanto previsto dal punto 6.3 del principio contabile della competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in considerazione dell’impegno assunto, sul capitolo U09170, in assenza di stanziamento.

Sì a maggioranza (11 voti favorevoli quelli dei consiglieri Aliandro, Casino e Picerno -FI, Fanelli e Tataranno – Lega, Fazzari, Galella, Napoli e Leone -FdI, Morea e Pittella – Azione e 8 voti contrari quelli di Araneo e Verri -M5s, Bochicchio -AVS-Psi-LBp, Chiorazzo e Vizziello -Bcc, Cifarelli e Lacorazza -Pd e Marrese -Bd) anche per l’atto amministrativo n. 51/2025 – D.G.R. n. 24 del 21 gennaio 2025 – “Approvazione della deliberazione n. 60 del 12.11.2024 dell’Amministratore unico dell’A.T.E.R. di Potenza concernente il Bilancio consuntivo 2023. Controllo ai sensi della L.R. n. 11/2006 e ss.mm.ii”.

Sull’atto, prima del voto, sono intervenuti i consiglieri Cifarelli, Pittella, Lacorazza, Morea, Picerno, Araneo, Napoli, Verri e Bochicchio.

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, all’inizio della seduta consiliare odierna, ha reso una comunicazione sul dibattito che ha avuto luogo la settimana scorsa riguardo alle nomine regionali. Pittella ha fatto appello “all’importanza di un confronto anche se acceso, poiché rappresenta le diverse sensibilità politiche presenti, democratico e improntato al senso del rispetto personale. Questo è un principio – ha affermato – che deve guidare ciascuno di noi, membri di questa importante Assise regionale. Il mio auspicio è che si lavori sempre in un clima di proficua serenità”.

Il consigliere Casino ha, poi, ricordato il già consigliere regionale Vincenzo Ruggiero che ha ricoperto anche la carica di Commissario straordinario della Comunità montana Basso-Sinni, recentemente scomparso, chiedendo di osservare un minuto di silenzio. Il presidente Pittella, nell’accogliere la richiesta, ha espresso sentimenti di vicinanza alla famiglia del già consigliere regionale”.

