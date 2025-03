Consiglio regionale Basilicata: Fdi apre la crisi di maggioranza

Fratelli d’Italia ha aperto la crisi nella maggioranza di centrodestra che governa la Regione Basilicata.

L’annuncio è stato dato durante il Consiglio di ieri dal capogruppo Michele Napoli, specificando che Fratelli d’Italia non parteciperà alle attività dell’Assemblea e delle Commissioni “fino a quando non si farà chiarezza politica” nella coalizione guidata dal governatore Vito Bardi (Forza Italia, rieletto nell’aprile 2024).

La tensione nel centrodestra, e in particolare tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, sta crescendo anche in riferimento alla scelta del candidato sindaco per le elezioni comunali di Matera, in programma il 25 e 26 maggio prossimo.

