FASANO – Fasano presente nel nuovo Consiglio provinciale. Tra gli eletti c’è Giuseppe Ventrella, consigliere comunale del Pd, che ha ottenuto 4.212 voti. In totale al centrosinistra sono andati otto seggi, la metà al centro destra.

“Auguro buon lavoro al nostro consigliere di maggioranza e a tutti i nuovi eletti – ha detto il sindaco Zaccaria -. Sono certo che Giuseppe Ventrella lavorerà con entusiasmo e impegno proseguendo quanto fatto egregiamente fino ad oggi dal consigliere uscente Giuseppe Pace che ringrazio. Per Fasano continuare ad avere un rappresentante in Provincia significa poter incidere sul territorio in sinergia con tutte le realtà del comprensorio brindisino con particolare riferimento alle tematiche di competenza dell’ente e cioè strade, scuola, ambiente. Temi, questi, che da sempre sono priorità della nostra azione amministrativa”. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Brindisi si sono svolte ieri, sabato 18 dicembre.

“La candidatura alla provincia è frutto di un lavoro di squadra maturato al termine di un dibattito e di una condivisione che hanno portato all’unità d’intenti che mi ha visto eletto – ha dice Giuseppe Ventrella -. La sfida più grande che ci attende è quella di dotare di mani operose questo ente che deve essere in grado di gestire i fondi del Pnrr con ricadute importanti sulla vita dei cittadini”.

Si sono recati alle urne 318 dei 339 elettori aventi diritto (consiglieri comunali di tutta la provincia) per un’affluenza del 93.781%.

Sono 8 i consiglieri provinciali eletti per il centrosinistra nella lista Provincia unita e Democratica, mentre sono 3 consiglieri di opposizione della lista Fratelli d’Italia e 1 nella lista Brindisi Libera (composta da Lega e Forza Italia). Nessun consigliere eletto per il Movimento 5 Stelle.

Composizione consiglio provinciale

Provincia unita e Democratica: Barletta Giovanni 11.208, Matarrelli Antonio 10.044, Fanigliulo Valentina 5.304, Ciccarese Elio 4.980, Marasco Angelo 4.524, Ventrella Giuseppe 4.212, Tardio Cosimo 3.888, Baccaro Antonia 3.516. Fratelli d’Italia: Conte Francescantonio 5.748, Bagnulo Giuseppe 4.800, Oggiano Massimiliano 4.548. Brindisi Libera: Lariccia Michele Tommaso 5.388.