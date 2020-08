Consiglio Figc | Ok regole per ripescaggi e riammissioni

Condividi

Il Consiglio Federale della Figc ha approvato, in linea di continuita' con la passata stagione, i criteri per le procedure delle eventuali riammissioni e degli eventuali ripescaggi nei campionati di Serie A, Serie B e Serie

C, nonche' il regolamento per le sostituzioni per le neopromosse dalla Serie D che risultassero rinunciatarie o non

ammesse. Lo si legge in un comunicato nel quale si ricorda che per la definizione delle date della stagione sportiva 20/21 (19 settembre per la A, 26 per la B e 27 per la C), il Consiglio ha dato delega al presidente federale d'intesa con i vice presidenti, atteso lo sviluppo dei calendari studiati dalle rispettive Leghe. Su richiesta della Lega Pro, il Consiglio ha approvato la cancellazione della Coppa Italia di Serie C per la prossima stagione.