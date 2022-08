Campobasso ammesso al prossimo campionato di serie C, Teramo no. Sarebbe questa, secondo alcune indiscrezioni, la decisione del Consiglio di Stato, in merito ai ricorsi presentati dalle due società dopo l’esclusione decisa dalla Lega Pro. La sentenza verrà ufficializzata venerdì mattina e il consiglio direttivo della Lega Pro, presieduto dal presidente, Francesco Ghirelli, dopo la ratifica del provvedimento, inserirà i molisani nel girone C che, sarà a 21 squadre. Poi, nel pomeriggio di venerdì, alle 18, verranno compilati i calendari, con una diretta streaming. Confermato l’avvio del campionato per domenica 4 settembre: ogni squadra del girone C, ovviamente, dovrà osservare un turno di riposo.

Salvatore Petrarolo