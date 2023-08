Consiglio di Stato lascia il Lecco in Serie B

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13162/2023, lasciando il Lecco in Serie B.

Secondo l’ordinamento giuridico statale, si legge nel dispositivo, “un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo)”.

Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio.

