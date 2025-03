Consiglio comunale di Barletta, c’è la Giunta ma non il quorum per la surroga

BARLETTA – Presentata nel consiglio comunale di mercoledì pomeriggio la nuova Giunta del Comune di Barletta. Pace fatta nella maggioranza di Cannito, ma solo per quel che riguarda la composizione della squadra tecnica. In assise consiliare, invece, le assenze distribuite tra Fratelli d’Italia e gruppo consiliare Mino Cannito Sindaco rendono il futuro e gli equilibri ancora incerti. Non ci sono, infatti, i numeri per la surroga: Michele Bizzoca e Martina Gorgoglione non entrano ancora a far parte del consiglio comunale.

L’opposizione continua a gridare alla mera spartizione delle poltrone, anche alla luce degli sviluppi della seduta, mentre tra gli ex assessori serpeggia un malumore che accentua le difficoltà emerse nelle ultime due settimane.

