8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Consiglio, battenti aperti in via Gentile

Antonio Bucci 8 Settembre 2025
centered image

Bari – Battenti aperti in via Gentile per l’ultimo miglio della legislatura: bilancio e ospedale nel nord Barese tra i nodi in commissione.

 

 

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, bilancio e ospedali: si riaccende il Consiglio

8 Settembre 2025 Antonio Bucci

De Luca: “In Puglia due mesi di sceneggiata, ma Vendola ha ragione”

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Bari, la raccolta dei rifiuti passa per l’intelligenza artificiale

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Polignano, si chiude la tre giorni dedicata a mr Volare

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Noi Moderati: Luigi Morgante nuovo segretario regionale per la Puglia

8 Settembre 2025 Redazione

Cc Monopoli, il maggiore Proietti lascia il comando alla volta di Trani

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Consiglio, battenti aperti in via Gentile

8 Settembre 2025 Antonio Bucci

Le dirette del campionato di Promozione 2025/26

8 Settembre 2025 Antenna Sud

Regionali, bilancio e ospedali: si riaccende il Consiglio

8 Settembre 2025 Antonio Bucci

De Luca: “In Puglia due mesi di sceneggiata, ma Vendola ha ragione”

8 Settembre 2025 Dante Sebastio