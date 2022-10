TARANTO- Ha conservato e lavorato carni nella sporcizia e per questo a un macellaio è stata elevata multa di tre mila euro e disposta la chiusura dell’attività.

È accaduto a Taranto quando gli agenti del commissariato Borgo, unitamente ai dirigenti veterinari Asl, hanno disposto la chiusura immediata, oltre alla sanzione di 3 mila euro per il titolare, di uno stabilimento carni dopo che, a seguito dell’ispezioni dei locali, è stata riscontrata la lavorazione di carni in ambienti non idonei e con carenze igienico sanitarie.