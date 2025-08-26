26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Conguagli “Bonus gas” Regione Basilicata, Lacorazza (PD): “Bardi e cdx inadeguati”

Francesco Cutro 26 Agosto 2025
POTENZA – Sul tema legato ai conguagli in arrivo a molte famiglie lucane relativi al Bonus gas promosso dalla Regione Basilicata, è scontro tra maggioranza e opposizione. “Bisogna chiedere scusa ai lucani”, ha affermato ai nostri microfoni il capogruppo del PD in consiglio regionale, Piero Lacorazza.

