Conguagli “Bonus gas” Regione Basilicata, Lacorazza (PD): “Bardi e cdx inadeguati”

POTENZA – Sul tema legato ai conguagli in arrivo a molte famiglie lucane relativi al Bonus gas promosso dalla Regione Basilicata, è scontro tra maggioranza e opposizione. “Bisogna chiedere scusa ai lucani”, ha affermato ai nostri microfoni il capogruppo del PD in consiglio regionale, Piero Lacorazza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author