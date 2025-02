DL Bollette, Congedo: “Misura concreta e necessaria per famiglie e imprese”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge Bollette, stanziando 3 miliardi di euro per contrastare il caro energia. L’intervento è stato accolto con favore dal deputato Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera, che ha sottolineato l’importanza della misura per sostenere cittadini e aziende senza generare nuovo debito pubblico.

Un aiuto concreto per le famiglie

Nel dettaglio, 1,6 miliardi di euro sono destinati ai nuclei familiari, con un focus su quelli a basso reddito. Le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro potranno beneficiare di un contributo di circa 200 euro nel prossimo trimestre, previa richiesta. Inoltre, per chi ha già diritto al bonus sociale, il sostegno economico potrà superare i 500 euro, rappresentando una boccata d’ossigeno per i cittadini più in difficoltà.

Sostegno alle imprese e taglio degli oneri di sistema

Sul versante imprenditoriale, il governo ha previsto 1,4 miliardi di euro di aiuti, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Tra le misure più rilevanti:

• Il taglio degli oneri di sistema sulle bollette, con un risparmio stimato del 20% per le PMI.

• La creazione di un fondo speciale alimentato dall’incremento del gettito IVA dovuto all’aumento del prezzo dell’energia, destinato alle imprese che si trovano in maggiore difficoltà.

Nessun nuovo debito per lo Stato

Un aspetto particolarmente apprezzato del DL Bollette è il fatto che le risorse impiegate non graveranno sul debito pubblico, poiché i fondi provengono dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Congedo ha evidenziato come questa scelta rifletta la prudenza e il buon senso con cui il governo Meloni sta gestendo le finanze pubbliche, garantendo allo stesso tempo misure efficaci per rispondere alle esigenze degli italiani.

“Si tratta di un provvedimento concreto e necessario – ha dichiarato Congedo – che testimonia l’impegno del governo a tutela delle famiglie e delle imprese, soprattutto quelle più colpite dal caro energia. Con questo intervento, riusciamo a garantire un aiuto reale senza compromettere la stabilità dei conti pubblici”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts