Inchiesta Delli Noci, Congedo: revocati i domiciliari: ora braccialetto elettronico

Maria Teresa Carrozzo 16 Agosto 2025
Inchiesta Delli Noci, Congedo: revocati i domiciliari: ora braccialetto elettronico. L’imprenditore coinvolto nell’inchiesta Delli Noci sorvegliato dopo la violazione delle prescrizioni

 

