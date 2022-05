GALATINA –Tutto pronto per la diretta del Confronto tra i candidati sindaci in diretta Tv su AntennaSud. La corsa per il rinnovo del Consiglio comunale è a 4: Antonio Antonaci, medico di base ed espressione di una lista civica, Marcello Amante, sindaco uscente, la candidata del centrosinistra, ex sindaca e medico Sandra Antonica, e l’imprenditore civico Fabio Vergine. Una corsa a Quattro.

Il confronto si terrà giovedì 26 maggio alle ore 21.00 in diretta su AntennaSud, canale 14 e sarà moderato dalla giornalista Maria Teresa Carrozzo.