9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

Confisca da tre milioni di euro a Martina Franca: l’operazione della Dia

Michele Iurlaro 9 Settembre 2025
centered image

MARTINA FRANCA – Ville con piscina, un ristorante e auto di lusso, per un valore di oltre tre milioni di euro, sono state confiscate ad un 57enne di Martina Franca, in provincia di Taranto. L’operazione è della Direzione Investigativa Antimafia che, nelle scorse ore, ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca definitiva di prevenzione di beni mobili ed immobili emesso dalla Corte Suprema di Cassazione. Il proprietario del “tesoretto” vanta un nutrito curriculum di condanne. Tra i reati contestati, evasione fiscale, estorsione e furto in concorso. E, ancora, ricettazione continuata, produzione, traffico e detenzione di sostante stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infine, a carico del pregiudicato anche le condanne per contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica certificazione in concorso, nonché sostituzione di denaro e valori provenienti da rapina aggravata. 

Confisca da tre milioni di euro a Martina Franca: l’operazione della Dia

Nel dicembre 2020, l’uomo era stato arrestato nell’ambito di una importante operazione della Dda di Lecce, ritenuto a capo di un’associazione finalizzata al traffico droga. Si parla di cocaina, per un business operante su tutto il territorio nazionale. 

La confisca di oggi arriva da una proposta congiunta arrivata dal Direttore della DIA e dal Procuratore della Repubblica di Lecce. Nel dettaglio, riguarda quattro ville, di cui due con piscina a Martina Franca (TA) e a Torre Canne di Fasano (BR), ma anche un ristorante a Taranto, un natante da diporto e numerosi autoveicoli di lusso, alcuni dei quali d’epoca. Come detto, si parla di un valore stimato di oltre tre milioni di euro. 

L’odierno risultato operativo si inserisce nell’ambito delle attività Istituzionali finalizzate all’aggressione delle illecite ricchezze. Ovvero, quelle acquisite e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali, agendo così a tutela e salvaguardia del tessuto economico sano del Paese.  

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza: Fasolino lascia il Comando del reparto operativo dei Carabinieri

9 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Brindisi, detenuto aggredisce agenti e appicca il fuoco in cella

9 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Potenza: udienza Ilva, riunita la posizione stralciata. Il pm chiede non luogo a procedere per Raffaelli

9 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Manduria, 61enne in carcere per continue violazioni delle misure cautelari

9 Settembre 2025 Dante Sebastio

Francavilla Fontana, un arresto per spaccio di droga: i controlli

9 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Banda del buco, tre anni fa il colpo alla BCC di Ostuni

9 Settembre 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Potenza: Fasolino lascia il Comando del reparto operativo dei Carabinieri

9 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Bari celebra il centenario di Camilleri

9 Settembre 2025 Antonio Bucci

Donna denuncia stupro di gruppo a Malta, indagati 5 pugliesi

9 Settembre 2025 Claudia Carbonara

Brindisi, dal Governo 5 milioni di euro per strade e scuole

9 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello