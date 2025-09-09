MARTINA FRANCA – Ville con piscina, un ristorante e auto di lusso, per un valore di oltre tre milioni di euro, sono state confiscate ad un 57enne di Martina Franca, in provincia di Taranto. L’operazione è della Direzione Investigativa Antimafia che, nelle scorse ore, ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca definitiva di prevenzione di beni mobili ed immobili emesso dalla Corte Suprema di Cassazione. Il proprietario del “tesoretto” vanta un nutrito curriculum di condanne. Tra i reati contestati, evasione fiscale, estorsione e furto in concorso. E, ancora, ricettazione continuata, produzione, traffico e detenzione di sostante stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infine, a carico del pregiudicato anche le condanne per contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica certificazione in concorso, nonché sostituzione di denaro e valori provenienti da rapina aggravata.

Confisca da tre milioni di euro a Martina Franca: l’operazione della Dia

Nel dicembre 2020, l’uomo era stato arrestato nell’ambito di una importante operazione della Dda di Lecce, ritenuto a capo di un’associazione finalizzata al traffico droga. Si parla di cocaina, per un business operante su tutto il territorio nazionale.

La confisca di oggi arriva da una proposta congiunta arrivata dal Direttore della DIA e dal Procuratore della Repubblica di Lecce. Nel dettaglio, riguarda quattro ville, di cui due con piscina a Martina Franca (TA) e a Torre Canne di Fasano (BR), ma anche un ristorante a Taranto, un natante da diporto e numerosi autoveicoli di lusso, alcuni dei quali d’epoca. Come detto, si parla di un valore stimato di oltre tre milioni di euro.

L’odierno risultato operativo si inserisce nell’ambito delle attività Istituzionali finalizzate all’aggressione delle illecite ricchezze. Ovvero, quelle acquisite e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali, agendo così a tutela e salvaguardia del tessuto economico sano del Paese.

