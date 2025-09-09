9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Salvatore Toma (foto Todaro/AntennaSud)

Confindustria Taranto: “Sì a nave rigassificatrice, progetto sicuro e utile”

Dante Sebastio 9 Settembre 2025
centered image

Confindustria Taranto si dichiara favorevole all’ipotesi di insediare una nave rigassificatrice nel porto cittadino, progetto strettamente legato al percorso di decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva.

“Sulla questione abbiamo ascoltato i nostri associati del settore marittimo-portuale e le motivazioni del ‘sì’ sono state ampiamente illustrate, a conferma della validità e sicurezza dell’insediamento. Non abbiamo riscontrato criticità: al contrario, la nave garantirebbe nuova movimentazione di traffici e benefici per tutto l’indotto – ha affermato il presidente Salvatore Toma, invitando ad abbandonare atteggiamenti di chiusura -. Abbiamo il dovere di creare un clima favorevole agli investimenti, lontano dalla conflittualità anti-industriale. Le logiche del ‘no’ preconcetto non aiutano né il confronto né lo sviluppo”.

Posizione condivisa da Antonio Mantua, presidente della Sezione Marittimi Portuali e Trasporti di Confindustria Taranto: “La nave porterebbe benefici economici enormi per porto e città, grazie all’arrivo di nuove navi e maggiori opportunità lavorative. Gli operatori non hanno dubbi sulla sicurezza, mentre le prospettive per occupazione, traffici e servizi portuali sono chiare”.

Mantua ha concluso sottolineando la necessità di superare approcci istintivi: “Taranto deve puntare su dialogo e progettualità. Con Confindustria favoriremo un confronto costruttivo e libero da pregiudizi”.

centered image

