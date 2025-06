Confindustria Taranto, nasce il gruppo tecnico per i Giochi 2026

Si è ufficialmente insediato il Gruppo Tecnico di Confindustria Taranto dedicato ai Giochi del Mediterraneo 2026, evento sportivo internazionale che vedrà la città ionica protagonista tra poco più di un anno. La ratifica è avvenuta ieri durante la seduta del Consiglio Generale, che ha accolto favorevolmente l’iniziativa.

Il gruppo nasce per impulso di Beatrice Lucarella, componente del gruppo tecnico nazionale “Olimpiadi, Grandi Eventi ed Economia della Montagna” di Confindustria; Renato Cacciotta, presidente dei Giovani Imprenditori; e Vincenzo Fanelli, presidente della sezione Agroalimentare, Turismo e Cultura nonché di Confindustria Taranto.

L’obiettivo del nuovo organismo è duplice: da un lato affiancare il Comitato organizzatore dei Giochi attraverso una serie di proposte tecniche e progettuali; dall’altro porsi come interlocutore stabile e qualificato con le istituzioni territoriali e nazionali, valorizzando l’evento sportivo come occasione di crescita economica, sociale e culturale per il territorio.

Secondo quanto condiviso dal presidente Salvatore Toma e dai componenti del Consiglio Generale, il gruppo intende inoltre raccogliere istanze provenienti dal tessuto produttivo e promuovere iniziative collaterali che accompagnino i Giochi e ne massimizzino l’impatto.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla fase post-evento, con l’intento di trasformare le infrastrutture sportive realizzate in eredità permanente per la città e la provincia. L’ambizione è quella di rendere Taranto un polo riconosciuto a livello nazionale e internazionale nel panorama delle discipline sportive.

Il gruppo, infine, lavorerà affinché l’esperienza dei Giochi non si esaurisca con la cerimonia di chiusura, ma diventi un volano per il rilancio turistico, culturale e produttivo dell’intero territorio jonico.

