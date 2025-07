Confindustria Puglia, Roberto Marti eletto presidente della Piccola Industria

Roberto Marti è il nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria Puglia per il quadriennio 2025-2029. L’elezione è avvenuta all’unanimità da parte del Comitato regionale, composto dai presidenti e dai delegati delle Piccole Industrie delle associazioni territoriali della regione.

Con l’incarico, Marti entra a far parte del Consiglio di Presidenza di Confindustria Puglia come vicepresidente di diritto. Imprenditore salentino con una laurea in Scienze Economiche e una consolidata esperienza manageriale, è fondatore di un’azienda innovativa nel settore dei dispositivi elettromedicali.

Già presidente della Piccola Industria di Confindustria Lecce, Marti ha posto al centro del suo impegno associativo la promozione dell’innovazione, della trasformazione digitale, della produttività e della cultura d’impresa. In ambito nazionale è attualmente membro del Collegio Elettromedicali e Servizi Integrati di Confindustria Dispositivi Medici e ha rappresentato l’Italia nella Task Force “Health & Life Sciences Industry” del B20, il summit economico del G20.

Il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, ha espresso le sue congratulazioni a Marti, che nel suo intervento ha ringraziato il comitato per la fiducia e ha rivolto un messaggio di stima alla presidente uscente Teresa Caradonna, di cui intende proseguire il lavoro.

“Assumere questo incarico è per me un onore e una responsabilità – ha dichiarato Marti -. Le piccole e medie imprese sono il cuore del sistema produttivo e meritano di essere valorizzate. In un contesto economico in continua evoluzione, il mio impegno sarà volto a rafforzare la loro competitività attraverso formazione, internazionalizzazione, accesso al credito e innovazione tecnologica”.

Marti ha indicato come priorità del suo mandato il rafforzamento della rappresentanza delle PMI nei luoghi decisionali, la creazione di reti d’impresa, la promozione del networking e il potenziamento del dialogo interregionale, “in un’ottica fondata sull’ascolto, sulla concretezza e sull’unità”. Centrale sarà anche il sostegno all’occupazione giovanile e la costruzione di un ecosistema favorevole alla crescita e alla sostenibilità.

