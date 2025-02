Confindustria Brindisi: Schips eletto presidente della sezione aeronautica

Si è tenuta l’Assemblea generale della Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali. Sono stati eletti: Presidente, Carmine Schips (Salver S.p.A.); Vice Presidente, Marco Silvano (Avio Aero S.p.A.). Eletti anche i componenti del Consiglio Direttivo: Vincenzo Starace (Deagle S.r.l.), Giuseppe Marinò (C.M.C. S.r.l.), Paolo Ghelardoni (I.A.P. S.r.l.); Consigliere componente aggiuntivo in Consiglio Generale, Vincenzo Todisco (Leonardo S.p.A.); Consigliere Delegato per la Piccola Industria, Stefano Calò (Comer Calò S.r.l.). Il Presidente Schips ha espresso la volontà di adoperarsi per lo sviluppo del settore aeronautico, di rilevanza strategica per l’economia del territorio, sia per tradizione che per un tessuto di piccole, medie e grandi imprese, con specializzazioni e professionalità diversificate.In quanto componente del Gruppo Tecnico Aerospazio di Confindustria nazionale, evidenzia l’importanza del Position Paper sul comparto dell’aeronautica civile, proposto da Confindustria Brindisi.

