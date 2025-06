Confindustria Bari Bat ha il suo nuovo presidente

BARI – Crescita delle imprese attraverso regole, imposte adeguate e infrastrutture. no alla fuga dei cervelli. sicurezza sul lavoro e lavoro femminile. Ruolo sociale e culturale delle aziende sulle politiche attive del futuro. e poi ancora turismo, digitale ma soprattutto investimenti sul manifatturiero per fare in modo che il capoluogo riacquisti il suo dominio come city branding.

È pronto a mettersi al lavoro Mario Aprile, nuovo presidente di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani per il quadriennio 2025-2029, acclamato alla quasi unanimità dall’Assemblea dei soci. Classe 1988, imprenditore di terza generazione, Mario Aprile è Ceo dell’azienda Organizzazione Aprile Gestione Archivi srl. Attualmente è anche membro del Consiglio generale di Confindustria nazionale. Il passaggio di consegne con Sergio Fontana già a marzo scorso quando è stato designato numero uno dei confindustriali. nelle scorse ore, la votazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author