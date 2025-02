Confimprese Taranto: “Meno lavoro e più guadagno? Un’utopia”

“Lavorare meno e guadagnare di più? Un sogno irrealizzabile. Auguro alla segretaria Fumarola di continuare a sognare, ma la realtà è un’altra”. Così Federico Greco, presidente di Confimprese Taranto, commenta le dichiarazioni di Daniela Fumarola, neo segretaria della Cisl, rilasciate durante la trasmissione Porta a Porta.

Greco evidenzia le difficoltà economiche del momento: “Le imprese affrontano ogni giorno problemi concreti come la mancanza di liquidità, la diminuzione delle commesse e il caro energia. Servono soluzioni reali, non utopie. Anche la proposta della settimana corta, oggi, non è sostenibile”.

Fumarola aveva ricordato la proposta di legge popolare La partecipazione al lavoro, promossa dalla Cisl, che prevede un coinvolgimento attivo dei lavoratori nella gestione aziendale attraverso quattro principi: partecipazione gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva.

Greco, però, respinge questa visione: “L’azienda è del datore di lavoro. I dipendenti sono parte del capitale umano, ma non possono avere potere decisionale sulla gestione economica e organizzativa. Bisogna tornare al rispetto dei ruoli”.

Il presidente di Confimprese Taranto conclude con una provocazione: “Se i lavoratori vogliono partecipare alla gestione, dovrebbero anche investire capitali propri, occuparsi della liquidità per stipendi e tasse, trovare commesse e rispettare le consegne. Altrimenti, il rischio è solo quello di delegittimare il ruolo dell’imprenditore”.

