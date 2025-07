Confeuro attacca Trump: ”Dazi ingiustificati, UE reagisca”

Andrea Tiso: “Decisione irresponsabile e grave, non si può stare a guardare: intervenire prima che sia troppo tardi”

Confeuro ha espresso preoccupazione per la comunicazione ufficiale giunta all’Unione Europea da parte del presidente USA Donald Trump, relativa all’introduzione di dazi del 30% sulle importazioni europee a partire dal prossimo primo agosto.

Per Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, si tratta di una misura unilaterale e provocatoria che potrebbe generare ulteriori tensioni sul piano commerciale colpendo in particolare il comparto agricolo europeo, con effetti rilevanti anche per i produttori italiani.

“L’atteggiamento della Casa Bianca appare come una gestione unilaterale della trattativa, senza rispetto per il dialogo istituzionale e diplomatico con l’Europa, trasformando la questione dazi in una dinamica utile solo a fini politici interni, ma altamente dannosa per le economie reali e per chi lavora ogni giorno la terra”, ha commentato Tiso.

Confeuro sottolinea come questa nuova fase della guerra commerciale rischi di penalizzare in modo particolare le piccole e medie imprese agricole italiane, già alle prese con costi di produzione crescenti, concorrenza globale e le sfide dei cambiamenti climatici.

L’organizzazione agricola chiede alla Ue di adottare una posizione ferma e costruttiva, rafforzando l’autonomia strategica europea anche attraverso una Politica Agricola Comune (PAC) più forte, equa e indipendente, e aprendo nuove relazioni commerciali su mercati alternativi.

“Condanniamo fermamente questo comportamento che riteniamo irresponsabile e inaccettabile, ribadiamo il nostro impegno nella tutela del lavoro degli agricoltori italiani, custodi del territorio e del valore agroalimentare del made in Italy. L’Europa non può permettersi di restare a guardare”, ha concluso Tiso.

