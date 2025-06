Confesercenti a Bitetti: “Confronto e strategia per rilanciare Taranto”

L’elezione del nuovo sindaco di Taranto, Piero Bitetti, rappresenta un passaggio decisivo per la città, segna la fine di un lungo periodo caratterizzato da forti tensioni politiche interne e da relazioni difficili con gli altri livelli istituzionali, come Regione e Governo.

È quanto sottolinea la Confesercenti che, in una nota, auspica l’apertura di una fase nuova, improntata alla collaborazione e al dialogo permanente tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, ma anche con le realtà economiche, sociali e sindacali del territorio.

“Il richiamo del sindaco Bitetti alla collaborazione, pur nel rispetto dei ruoli, non può che essere pienamente condiviso”, si legge nel comunicato, che insiste sulla necessità di attivare un metodo di governo basato sul confronto costante con le forze attive della città.

Secondo l’associazione, molte delle criticità che oggi affliggono Taranto, a cominciare dalla crisi del commercio, non potranno essere superate senza un’azione congiunta e pianificata. “Servono misure urgenti contro la desertificazione commerciale, a partire dal miglioramento dei servizi ai cittadini, degli spazi urbani e da un riequilibrio della tassazione”.

Un appello viene lanciato anche per il settore turistico, da anni al centro di promesse mai compiutamente realizzate. “È indispensabile un Piano strategico condiviso per il turismo che metta in luce potenzialità, punti di forza e debolezze del territorio. Solo una regia strutturata potrà far nascere e consolidare la ‘Destinazione Turistica Taranto’”.

La nota di Confesercenti si chiude con un’apertura piena alla collaborazione: “Conosciamo le capacità e la disponibilità al dialogo del sindaco Bitetti e confidiamo che, insieme alla sua squadra di governo, saprà valorizzare la forte volontà di impegno presente negli organismi di rappresentanza”.

