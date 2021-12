FRANCAVILLA FONTANA- Provvedimenti urbanistici e lavori pubblici, interventi in materia di politiche sociali, di diritti, di verde pubblico e di patrimonio: saranno questi i temi al centro della conferenza stampa che il sindaco Antonello Denuzzo terrà a Castello imperiali mercoledì 29 dicembre alle 11.

“Il 2021 volge al termine. Si è trattato di un anno condizionato dalla presenza invasiva del Covid la cui diffusione, proprio in questi ultimi giorni, è tornata a crescere. L’emergenza sanitaria, tuttavia, non ha fermato il lavoro dell’amministrazione comunale che nell’ultimo anno ha adottato una serie di provvedimenti urbanistici e in materia di lavori pubblici che rispondono alle criticità da tempo presenti sul territorio francavillese e indirizzano il futuro della città in un orizzonte di sostenibilità” dice il primo cittadino della Città degli imperiali nella nota diffusa.

“A ciò si aggiungono interventi in materia di politiche sociali, di diritti, di verde pubblico e di patrimonio che nel corso del 2021 hanno visto una forte accelerazione. L’incontro con i giornalisti, aperto anche alla partecipazione della cittadinanza, sarà l’occasione per tracciare un bilancio di quanto fatto e delineare le prospettive dell’azione amministrativa nel 2022. La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare”.