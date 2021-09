Conferenza stampa “Mesagne candidata a Capitale della Cultura 2024”: la diretta su Antenna Sud 85

La candidatura della Città di Mesagne a Capitale italiana della Cultura per l’anno 2024 sarà presentata ufficialmente domani, martedì 14 settembre, alle ore 11.30 nell’auditorium del Castello di Mesagne e trasmessa in diretta su Antenna 85, media partner insieme all’intero Gruppo Distante di “Mesagne 2024”.

Alla conferenza stampa, moderata da Gianmarco di Napoli, interverranno il Sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, l’architetto e project manager Simonetta Dellomonaco ed il Magnifico Rettore dell’Università del Salento Prof. Fabio Pollice.

Presenzieranno, in qualità di componenti del comitato promotore, Angelo Cisternino e Angelo Rogoli dei Boomdabash, l’attrice Vanessa Scalera e gli ex Sindaci del Comune di Mesagne.