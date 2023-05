Conference League: Fiorentina in finale con il West Ham

Una super Fiorentina rimonta il Basilea in trasferta, vince 3-1 e ottiene il pass per la finale di Conference League. Questo risultato segna un capolavoro improvviso del calcio italiano, che porta una squadra all’atto finale di ogni competizione continentale. Vincenzo Italiano ha guidato la Viola in questa impresa, portandola a disputare una finale di coppa europea 33 anni dopo quella di Coppa UEFA del 1989/1990. Il 7 giugno affronterà il West Ham a Praga.

