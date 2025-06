Confartigianato Taranto scrive a Bitetti: “Sostegno a imprese o chiuderanno”

Le richieste al neo primo cittadino: “Più incentivi, meno burocrazia e lotta all’abusivismo

Una lettera aperta, carica di aspettative e richieste puntuali, è stata inviata al nuovo sindaco Piero Bitetti dalla Confartigianato Imprese Taranto, principale associazione rappresentativa delle piccole imprese del territorio. “Caro Piero, ti conosciamo da anni e sappiamo quanto sia importante per te il tessuto economico locale. Ora ci aspettiamo azioni concrete per rilanciare le attività di vicinato e l’economia artigiana della città”, esordisce la nota.

Nel documento, firmato dalla Segreteria Generale di Confartigianato Taranto, si sottolinea la necessità di una svolta nella gestione amministrativa e fiscale della città. Tra le richieste più urgenti: agevolazioni per le nuove attività commerciali, in particolare nelle zone colpite dalla desertificazione urbana, incentivi per la digitalizzazione, maggiore promozione per le attività che ogni giorno mantengono vivo il tessuto cittadino, e una semplificazione delle procedure burocratiche, con particolare riferimento agli uffici dell’edilizia.

“È il momento di valorizzare l’artigianato locale, con iniziative che ne promuovano la qualità e la visibilità, contribuendo alla promozione del Made in Italy anche a Taranto”, si legge nella missiva. La confederazione sottolinea l’urgenza di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, che continua a danneggiare gli operatori regolari.

Altro punto critico riguarda la gestione dei tributi comunali, con riferimento specifico all’ennesimo aumento della TARI. “Anche questa volta, le imprese e i cittadini si sono trovati a subire rincari senza alcuna spiegazione chiara, dopo aver già sopportato sforzi economici importanti”, prosegue la lettera.

Non meno importante, secondo Confartigianato, è la questione del decoro urbano, della sicurezza nei quartieri e della qualità della vita in tutti i rioni cittadini. L’associazione chiede un’azione sinergica che metta al centro le micro e piccole imprese come motore della ripartenza economica della città.

La lettera si conclude con un appello alla collaborazione: “Le imprese artigiane e commerciali sono pronte a fare la loro parte. Ma ora attendono risposte vere e visibili dalla nuova amministrazione comunale”.

