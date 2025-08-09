Confartigianato Taranto, ‘no riconversione senza visione chiara’

“Il JTF è davvero una montagna di soldi che l’Unione Europea mette a disposizione di Taranto per finanziare la diversificazione economica, l’innovazione, la riqualificazione ambientale, la transizione energetica ed il supporto alla creazione di nuove imprese”, ma senza un piano chiaro, il territorio rischia di sprecare un’occasione unica. È l’allarme lanciato da Confartigianato Imprese Taranto nel denunciare l’impreparazione del sistema locale ad affrontare la sfida.

“Ci viene data la possibilità di un futuro più sostenibile. Un’occasione unica”, sottolinea il segretario generale Fabio Paolillo. Tuttavia, “restano nebulose le risposte su cosa fare e dove farle”, mentre “la piccola imprenditoria locale, che è oltre il 95% del totale, sembra non voler farsi avanti, frenata dalla paura di sbagliare”.

Confartigianato punta il dito contro l’assenza di un piano di sviluppo condiviso, di distretti, filiere e settori alternativi all’industria pesante su cui investire: “Tutto questo il territorio non ce l’ha, nessuno ha mai pensato di farlo, né la politica, né le associazioni, né il sindacato”. A pesare anche l’incertezza urbanistica: “Un imprenditore prima di investire deve fare tante valutazioni e su dati certi”, ma Taranto è divisa tra una vasta area contaminata da bonificare e progetti di espansione urbana privi di visione.

“Sono tutti nodi che vanno sciolti e subito”, conclude Paolillo. “Potremmo essere ancora in tempo per consentire alle imprese tarantine di essere protagoniste della diversificazione economica della propria città, ma bisogna darsi da fare. Altrimenti dobbiamo sperare ancora una volta nei forestieri”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author