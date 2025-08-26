Confapi Taranto: “Futuro diverso con coraggio e transizione reale”

La pausa estiva non ha attenuato le preoccupazioni sul futuro dell’ex Ilva e di Taranto, ancora in attesa di certezze sul percorso di decarbonizzazione e sui tempi di attuazione della transizione. A ribadire la necessità di un cambio di passo è il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, che richiama il ruolo della città e delle imprese nella costruzione di un futuro diverso.

“Il futuro di Taranto passa attraverso una nuova progettazione, più moderna e inclusiva, fondata sulla diversificazione industriale e commerciale – sottolinea Greco –. Senza prospettive concrete non si va da nessuna parte”.

Secondo Confapi, il Fondo per Taranto nasce proprio con questa missione: costruire una città più sostenibile, in grado di liberarsi da una narrativa legata esclusivamente allo stabilimento siderurgico. “Non serve continuare a colpevolizzare l’indotto o la fabbrica – aggiunge Greco –. Le responsabilità appartengono a chi non ha rispettato le regole e ha condotto la città agli ultimi posti delle classifiche nazionali. Oggi spetta a noi scrivere una storia diversa, con impegno e visione”.

Sulla continuità produttiva, la posizione di Confapi è netta: “Dire sì alla produzione non significa dire sì all’inquinamento. La nostra linea è chiara: la transizione deve essere reale, senza rinvii e senza incertezze. La città ha bisogno di coraggio e determinazione per affrontare questa sfida”.

Confapi rivendica infine le iniziative avviate sul territorio che vanno oltre il destino dello stabilimento, ricordando che la costruzione del futuro di Taranto non può più attendere. “Il futuro è adesso, e dobbiamo saperlo affrontare con responsabilità”, conclude Greco.

