Condividi su...

Linkedin Whatsapp Email

LECCE – Confagricoltura torna a lanciare l’allarme per quanto riguarda le cartelle dei consorzi di bonifica che stanno arrivando a molti agricoltori dopo che il commissario unico dei consorzi d’Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia, ha stabilito di procedere al recupero delle annualità a partire dal 2018 per un importo complessivo di circa 50 milioni di euro e così ribadisce la necessità di un intervento immediato per evitare che molte aziende chiudano, poiché questo sarebbe l’ennesimo salasso.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts