Condotta del Liscione, M5S: “Nessuna traccia dei 190 milioni promessi”

Rosa Barone chiede fondi e tempi certi: “Opera vitale per agricoltura e futuro del territorio”

Nei giorni scorsi, Rosa Barone, consigliera regionale del M5S, e la senatrice Gisella Naturale hanno incontrato, nella sede del Consiglio Regionale del Molise a Palazzo d’Aimmo, i consiglieri regionali pentastellati Roberto Gravina e Angelo Primiani per discutere della condotta del Liscione.

“Su una questione così delicata e centrale per entrambe le regioni è necessario confrontarsi in maniera costruttiva. I consiglieri molisani ci hanno chiesto di avere la certezza e l’ufficialità dei dati, prima di ogni accordo, oltre che l’assenza di un quantitativo minimo garantito di acqua per la Puglia, nel rispetto del territorio che cede l’acqua” ha dichiarato Barone sottolineando l’importanza di un’infrastruttura fondamentale per l’agricoltura pugliese, vincolata però anche alla realizzazione di una rete idrica per circa 6.000 ettari del Basso Molise.

La consigliera ha ricordato come da mesi il Governo annunci lo stanziamento delle risorse necessarie per l’opera, ferma da quasi 25 anni, ma senza che vi sia traccia del finanziamento da 190 milioni di euro previsto. “Per questo ho depositato in consiglio regionale pugliese la richiesta di audizione di tutti i soggetti interessati, per capire come stiano realmente le cose. Speriamo che dalle parole si passi ai fatti e saremo le prime a dire grazie, perché questa infrastruttura è vitale per il futuro del territorio”, ha aggiunto.

Il Movimento 5 Stelle ribadisce la volontà di mantenere un dialogo costante con i rappresentanti molisani, chiedendo atti concreti, fondi certi e tempi definiti per garantire la realizzazione della condotta e il rilancio dell’agricoltura.

