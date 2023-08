Condotta antisportiva? Falcone ed il Lecce fanno chiarezza sui social

Dopo il gol del 2-1 realizzato da Di Francesco e valevole per la rimonta compiuta ai danni della Lazio, il portiere del Lecce Wladimiro Falcone si è lasciato prendere dal momento ed ha esultato senza troppi freni. L’esultanza dell’estremo difensore giallorosso non è però passata inosservata sui social, e qualche utente (non cogliendo forse la giusta angolazione) ha diffuso sui social un presunto gestaccio che il portiere romano avrebbe rivolto al settore ospiti. Un movimento delle braccia effettivamente equivoco, ma non compiuto nei confronti dei tifosi biancocelesti. Lo stesso Falcone, sul proprio account Instagram, ha pubblicato il video dell’esultanza in questione, dimostrando come il gesto fosse in realtà privo di sfottò, e soprattutto rivolto alla curva dei sostenitori locali.

La nota della società: “A seguito dei numerosi articoli sulla presunta esultanza offensiva da parte di Wladimiro Falcone nei confronti dei tifosi della Lazio, l’U.S. Lecce ha inteso acquisire il video integrale riguardante tale episodio, su precisa richiesta dello stesso Falcone il quale, fin da subito, ha fermamente escluso qualsiasi sua condotta antisportiva. Nel video integrale si vede chiaramente Falcone esultare rivolgendosi esclusivamente ai tifosi leccesi presenti in Curva Sud, senza mai indirizzare lo sguardo a sinistra dove è ubicato il settore riservato ai tifosi ospiti. Il portiere giallorosso dapprima batte la mano sul petto e successivamente tira verso il basso la maglia, senza compiere alcun gesto volgare. Si tratta di una polemica del tutto pretestuosa che, oltre a ledere l’immagine dell’U.S. Lecce e del proprio tesserato Wladimiro Falcone, sembra avere come unica finalità quella di stimolare reazioni offensive e purtroppo anche verbalmente violente nei confronti del calciatore. L’U.S. Lecce invita quindi tutti gli organi di informazione che hanno evidenziato una condotta offensiva di Wladimiro Falcone, in realtà del tutto inesistente, a rettificare con immediatezza quanto erroneamente riportato“.

Quanto scritto da Falcone: “Spero che questo video possa fare chiarezza su quanto accaduto. Dopo il gol del 2-1 mi sono lasciato andare con un esultanza veemente, ma rivolgendomi sempre e solo ai nostri tifosi e alla nostra curva dietro la mia porta, senza mai guardare il settore ospiti. Chi ha messo in giro dichiarazioni false sulla mia presunta condotta antisportiva si dovrebbe vergognare, perché prima di infangare una persona bisogna essere sicuri al 100% e non andare per supposizioni. Ringrazio la il Lecce ed il presidente Saverio Sticchi Damiani per aver fatto uscire la verità.”

