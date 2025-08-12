Condizioni sanitarie pessime: ancora una protesta al Cpr di Bari

BARI – Ancora una protesta all’interno del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari. Nella serata di lunedì, in 13 avrebbero inscenato una protesta per protestare contro le presunte scarse condizioni igienico – sanitarie della struttura. Il tutto nel Modulo 4.
I migranti avrebbero incendiato alcuni asciugamani e dal tetto della struttura avrebbero lanciato oggetti verso le forze dell’ordine intervenute.
La situazione è tornata alla normalità nella notte.
