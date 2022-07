CAROVIGNO- Al via la seconda edizione di “See the sea”, il concorso di fotografia subacquea dell’Area marina protetta di Torre Guaceto. La competizione è fissata per i prossimi 3 e 4 settembre. I fotografi in possesso di brevetto sub potranno iscriversi già a partire da oggi.

Un evento pensato per la valorizzazione dei tesori sommersi della riserva. Un concorso che mira a fare sensibilizzazione sul tema della sostenibilità e a far conoscere l’ecosistema di Torre Guaceto, le peculiarità che ne hanno fatto un’Area specialmente protetta di importanza Mediterranea e un Blue Park.

Una competizione sì, ma ben diversa dalle gare che hanno come unico obbiettivo quello di premiare i fotografi migliori. “See the sea” è innanzitutto rispetto dell’ambiente e degli animali, passione per la vita sottomarina.

Dopo lo stop imposto dalle misure anti covid, l’Amp celebrerà il ritorno dei fotografi con due giornate dedicate alle immersioni e alla formazione grazie all’introduzione della “valutazione aperta”.

Nel dettaglio, nella prima giornata del concorso, i fotografi potranno contare su due immersioni della durata di 90 minuti a testa, nella seconda potranno assistere ai lavori della giuria e comprendere al meglio i criteri di valutazione delle immagini prodotte.

I fotografi subacquei Marco Gargliulo, Mimmo Roscigno e Andrea Giulianini giudicheranno il materiale prodotto dai concorrenti e individueranno il primo, secondo e terzo fotografo classificato. Non solo, ci sarà l’assegnazione di due menzioni speciali, una conferita dal consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed una dal WWF.

I posti disponibili sono 15 ed iscriversi al concorso è facile, basta compilare il form online https://docs.google.com/forms/d/1YOyNlBfUdFjRv87q00WrdIGTRrJr_LXCOr1ZQAWLOok

“Siamo felici di annunciare il ritorno di ‘See the sea’ – ha commentato il presidente del Consorzio di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, la prima edizione del concorso è stata un successo, ora ci impegneremo affinché lo sia anche la seconda. Stare insieme e condividere l’amore per il mare è sempre entusiasmante. Non ci rimane che preparare gli ultimi dettagli, ci vediamo a settembre”.

La competizione prenderà forma grazie all’importante sostegno offerto all’organizzazione dall’associazione “Salento sub”, che può vantare un’esperienza di settore di eccezionale spessore.

Il programma https://win.riservaditorreguaceto.it/public/temp/archive/programma_SEE_THE_SEA.pdf

Il regolamento https://win.riservaditorreguaceto.it/public/temp/archive/Regolamento_concorso_See_the_sea.pdf