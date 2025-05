Conclave verso rinvio: cardinali chiedono più tempo per dialogo

Ancora nessun nome condiviso per il dopo Papa Francesco, il voto potrebbe slittare a dopo il 7 maggio

Frena l’entusiasmo che si era diffuso nei giorni scorsi in vista del prossimo conclave. I cardinali, riuniti in congregazione generale, hanno manifestato la necessità di prolungare il confronto per arrivare a una scelta condivisa sul futuro della Chiesa e sul successore di Papa Francesco.

”Abbiamo bisogno di confrontarci ancora”

Dopo l’incontro di sabato 3 maggio, diversi porporati hanno sottolineato l’importanza di continuare il dialogo. “Abbiamo bisogno di confrontarci ancora”, è stata una delle frasi più ricorrenti all’uscita dall’aula. Secondo quanto trapela, l’atmosfera tra i cardinali è positiva, ma le differenze culturali e pastorali rendono complesso trovare una sintesi immediata. Il collegio, infatti, risulta oggi particolarmente eterogeneo, più di quanto non sia mai accaduto nei precedenti conclavi.

Per favorire il dialogo, è stato stabilito di raddoppiare le sessioni previste lunedì 5 maggio: una al mattino alle ore 9, l’altra nel pomeriggio alle 17. La decisione è stata comunicata dal direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni. Per la giornata successiva, martedì 6 maggio, resta fissata al momento una sola congregazione mattutina, ma non è escluso che venga aggiunto un secondo incontro, considerando che si tratterà della vigilia del conclave.

Con tono ironico e pacato, il cardinale Claudio Gugerotti ha utilizzato un’immagine floreale per esprimere il bisogno di ulteriore riflessione: “Siamo fiori, un po’ da annaffiare, ma siamo fiori”. Alla domanda se il nome del nuovo Papa potrà emergere già mercoledì 7 maggio, ha risposto: “Mercoledì come si fa? È dopo mercoledì che deve sbocciare”.

”Non siamo ancora pronti, serve tempo”

A testimoniare l’incertezza attuale anche le parole Fernando Natalio Chomali Garib, cardinale di Santiago del Cile: “Ci sono 133 nomi, tutto è aperto”. Più diretto il cardinale di Algeri, Jean-Paul Vesco, che ha dichiarato: “Non siamo pronti. Serve tempo per pregare insieme, ma sono certo che saremo pronti quando sarà il momento. Il Papa sarà quello che il Signore ha scelto”.

Nel tentativo di smorzare le interpretazioni politiche dei media, il cardinale Angelo Bagnasco, intervistato da Qn, ha precisato: “Il profilo del Papa emergerà dal dialogo fra porporati. Le divisioni fra schieramenti sono semplificazioni ispirate a criteri politici”.

Proprio per favorire le conversazioni informali, anche a piccoli gruppi, non tutti i cardinali parteciperanno domani alla consueta messa nelle parrocchie romane di incardinazione, come prevede la tradizione. Alcune parrocchie hanno già ricevuto comunicazioni in merito.

Intanto proseguono i preparativi alla Cappella Sistina e negli alloggi destinati ai cardinali, Santa Marta e la struttura adiacente, dove sono in corso anche alcuni lavori di sistemazione e ristrutturazione. Il termine previsto per l’allestimento è lunedì 5 maggio.

I cardinali entreranno a Santa Marta tra la sera di martedì 6 e la mattina di mercoledì 7 maggio, poco prima della messa pro eligendo Papa. Lo ha confermato il portavoce vaticano Matteo Bruni, il quale ha anche chiarito che le spese per il conclave saranno sostenute interamente dalla Santa Sede, con fondi già previsti a bilancio: “Non ci sono sponsor specifici”.

Due cardinali elettori ancora assenti

Due cardinali elettori risultano ancora assenti da Roma. Non avendo comunicato ufficialmente la loro eventuale assenza, il numero degli aventi diritto al voto rimane 133. Il quorum richiesto per l’elezione del nuovo Pontefice resta dunque fissato a 89 voti.

