Conclave, la prima fumata è nera

Roma – Il momento è solenne. In piazza migliaia di persone in silenzio dai maxi schermi hanno seguito l’ingresso dei cardinali nella cappella Sistina. Davanti gli occhi di milioni di persone in tutto il mondo hanno giurato fedeltà e segretezza sul Vangelo.

È il maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, a ponunciare la celebre frase: Extra Omnes. A seguire, con la chiusura della porta della Cappella Sistina è iniziato ufficialmente il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica.

La prima fumata è nera come previsto. I porporati si ritroveranno domani per 4 votazioni. C’è attesa sul nome del successore di Pietro. Per tutti o quasi, l’importante sia in continuità con Francesco

