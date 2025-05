Conclave alle porte: 133 cardinali a Roma per eleggere il nuovo Papa

Mercoledì il voto per scegliere il Pontefice numero 267. Imponente servizio di sicurezza: oltre 4000 agenti e 1000 volontari

La fase decisiva per l’elezione del prossimo Papa è ormai imminente: i 133 cardinali con diritto di voto sono già tutti a Roma, dove mercoledì prenderà ufficialmente il via il Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco.

I preparativi sono stati completati nella Cappella Sistina, dove si svolgeranno le votazioni a porte chiuse. Nella giornata di domani si terrà l’ultima sessione della Congregazione generale, mentre oggi si sono già svolte due riunioni preparatorie.

Per garantire la totale riservatezza delle operazioni, tutto il personale coinvolto — sia religioso che laico — ha prestato giuramento di assoluto silenzio, con la consapevolezza che la violazione del segreto comporterebbe l’immediata scomunica. Il giuramento è stato approvato dal cardinale camerlengo Kevin Farrell e dai tre cardinali assistenti.

A sottolineare l’importanza e la delicatezza dell’evento, le autorità hanno predisposto un imponente piano di sicurezza: saranno oltre 4.000 gli agenti in servizio durante le giornate del Conclave e in vista della cerimonia di insediamento del nuovo Papa. A loro si aggiungeranno circa 1.000 volontari incaricati di gestire il flusso dei fedeli che si riverseranno in piazza San Pietro non appena comparirà la fumata bianca.

La scelta del Pontefice numero 267 sarà guidata, come indicato nei colloqui preliminari, dal desiderio di individuare una figura in grado di rappresentare un punto di riferimento per una Chiesa e un mondo segnati da profonde divisioni.

L’attesa è ora tutta rivolta al primo scrutinio di mercoledì: i cardinali alloggeranno, come da tradizione, nella residenza di Santa Marta, in totale isolamento da contatti esterni e senza accesso a mezzi di comunicazione. Il candidato prescelto dovrà ottenere almeno due terzi dei voti, ossia 89 preferenze su 133.

