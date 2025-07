Concessioni balneari, Comune di Ginosa ricorre al Consiglio di Stato

L’amministrazione impugna le sentenze del TAR Lecce: “Agito con legalità e trasparenza. No speculazioni, sì regole chiare”

L’amministrazione comunale di Ginosa ha annunciato ufficialmente l’intenzione di impugnare le recenti sentenze del TAR Lecce (che ha annullato tutto i bandi) in materia di concessioni demaniali marittime, presentando ricorso al Consiglio di Stato.

In una nota, il Comune rivendica la legittimità dei bandi di gara avviati nel 2021 per l’assegnazione delle concessioni costiere, dichiarando di aver agito in coerenza con una precedente sentenza del Consiglio di Stato, che imponeva agli enti locali di procedere a evidenza pubblica anche in assenza di nuovi interventi legislativi.

“Abbiamo operato secondo principi di legalità e trasparenza, a tutela del territorio e del diritto delle imprese – si legge nella dichiarazione dell’Amministrazione -. Le sentenze del TAR rappresentano solo un primo grado di giudizio e riteniamo doveroso un chiarimento definitivo nella sede da cui tutto ha avuto origine”.

La vicenda si inserisce nel contesto normativo ancora incerto che disciplina il settore delle concessioni balneari. In Puglia, solo cinque Comuni hanno approvato un Piano Comunale delle Coste (PCC), ma una nota ufficiale della Regione (prot. n. 0375870 del 4 luglio 2025) chiarisce che, anche in assenza di PCC approvato, è legittimo procedere ai bandi, purché in coerenza con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste.

Nel predisporre le gare, il Comune di Ginosa ha valorizzato la professionalità dei concessionari uscenti, molti dei quali si sono aggiudicati nuovamente la concessione. Le procedure sono state pubbliche, competitive e trasparenti, con una validità decennale, si sottolinea.

“Soltanto due ricorrenti, che non hanno partecipato alle gare, hanno ottenuto proroghe fino al 2027”, precisa il Comune aggiungendo che ciò non inficia la legittimità dell’intero processo.

Ora spetterà al Consiglio di Stato stabilire quale interpretazione rispetti meglio i principi di legalità e concorrenza: se quella fondata sull’evidenza pubblica oppure quella che legittima le proroghe anche per chi ha scelto di non partecipare.

L’amministrazione di Ginosa ribadisce la volontà di continuare a operare nel rispetto delle norme, evitando strumentalizzazioni politiche e riaffermando la necessità di una riforma normativa nazionale che assicuri certezza del diritto e chiarezza gestionale per un settore strategico come quello delle concessioni costiere.

