Concerto Uno Maggio Taranto: ospiti internazionali e voci ribelli

Sul palco artisti e attivisti da tutto il mondo: musica e parole contro guerre, autoritarismi e disuguaglianze

“In un’epoca segnata dall’emergere di nuovi autoritarismi, da conflitti finanziati dagli stessi governi, da deportazioni, crisi ambientali e limitazioni alla libertà di stampa e all’attivismo, è fondamentale riconoscersi e agire insieme. Uno Maggio Taranto nasce e si rinnova proprio per questo: un appuntamento che da oltre dieci anni rappresenta una piattaforma di espressione libera, partendo dalle criticità locali per abbracciare una visione globale.”

Così si sono espressi Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, promotori storici dell’evento insieme al Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che continuano a sostenere un’iniziativa ormai consolidata come spazio di riflessione collettiva e consapevolezza nel giorno della festa del lavoro.

Un concerto che diventa raduno globale

L’edizione 2025 del Primo Maggio tarantino si arricchisce di un’impronta internazionale, con l’intento di evocare l’atmosfera dei grandi festival europei. Tra gli ospiti principali Tommy Cash, artista estone noto anche per la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, e due tra i nomi più influenti della scena elettronica italiana: Fideles, duo formato dai tarantini Daniele Aprile e Mario Roberti, e Riva Starr, alias del napoletano Stefano Miele, oggi attivo a Londra.

Accanto a loro saliranno sul palco Paolo Rossi, Giancane, Il Teatro degli Orrori, Pop X, Lamante, Motta con la sua band, Fido Guido & Rockin’Roots Band, Denaldo, La Nina, Mille, Ascanio Celestini, Roberto Angelini, Rodrigo D’Erasmo e Acquachiara, vincitrice del contest “Musica contro le mafie”.

La conduzione e il racconto dal palco

L’evento sarà presentato da Andrea Rivera, affiancato da Martina Martorano – nota voce radiofonica e consulente musicale – e da Serena Tarabini, giornalista impegnata fin dalle prime edizioni. A loro si aggiunge il cantautore N.A.I.P, coinvolto per alleggerire la lunga diretta tra momenti musicali e testimonianze sociali.

Un palco per i diritti e contro ogni guerra

Il palco di Uno Maggio sarà ancora una volta spazio per voci impegnate. L’evento aderisce alla campagna #R1PUD1A, promossa da Emergency, e celebra i 50 anni di Amnesty International Italia. Tra gli interventi previsti: i curatori della raccolta “Poesie per Gaza – Il loro grido è la mia voce”, Luisa Morgantini di Assopacepalestina, Giulio Calella di Edizioni Alegre, il collettivo Gkn, la docente Stefania Barca, e rappresentanti di Libera Contro le Mafie, Quarticciolo Ribelle, Ultima Generazione, XR – Extinction Rebellion, il Comitato #siamoaitolidicoda, i precari del Cnr, i movimenti NO TAV e NO TAP, Francesca Corbo per Amnesty e Simonetta Gola per Emergency.

La tavola rotonda mattutina

Dalle ore 10:00 alle 12:30, gli attivisti parteciperanno a una tavola rotonda pubblica moderata dalla giornalista Maria Cristina Fraddosio. In tale occasione Riccardo Noury, portavoce di Amnesty, presenterà il rapporto annuale dell’organizzazione.

Memoria e impegno dedicati a Massimo Battista

Questa edizione è dedicata a Massimo Battista, ex operaio dell’Ilva, figura simbolo della protesta contro l’inquinamento prodotto dallo stabilimento. Scomparso a causa di un tumore, la sua battaglia viene ricordata con le parole del comitato: “Di lavoro non deve morire nessuno”. A ricordarlo dal palco anche la moglie, Cira Battista.

“Uno Maggio Taranto mantiene la propria autonomia da logiche partitiche. Denuncia la marginalizzazione delle fasce più deboli e rifiuta la logica dei territori sacrificabili. Unisce le voci di chi subisce repressioni e discriminazioni, specialmente tra le nuove generazioni, vittime di un sistema che reprime ogni forma di dissenso anche nei luoghi della cultura”, ha dichiarato il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.

L’evento si svolgerà al Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto.

