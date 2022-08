MESAGNE- I Radiodervish in concerto gratuito a Mesagne: appuntamento per mercoledì 24 agosto alle 21, in piazza Orsini del Balzo Mesagne con “No time no space”, l’omaggio all’indimenticabile Franco Battiato – all’uomo oltre che all’artista – scomparso a maggio 2021.

Il percorso dei Radiodervish ha più volte incrociato quello del cantautore siciliano: lo spettacolo ricorda l’artista ripercorrendo alcuni brani della sua immensa produzione – costellata di successi che hanno fatto la storia della musica italiana, attraversando stili e generi -, ma anche proponendo la parte del repertorio del gruppo più vicina ai temi ispiratori del maestro. L’iniziativa è promossa dalla Città di Mesagne nell’ambito del programma “MesagnEstate 2022 – lo spettacolo dell’inclusione”. Evento gratuito.

Nati nel 1997 dal sodalizio artistico tra Nabil Salameh e Michele Lobaccaro, i Radiodervish cantano di uomini e donne appartenenti a spazi, culture e tempi differenti, alla ricerca di varchi e passaggi tra Oriente e Occidente. Il risultato è un originale cantautorato, che i Radiodervish amano chiamare “Cantautorato mediterraneo”, e che trova le sue origini nelle varie tradizioni del Mediterraneo.

In 25 anni di attività, i Radiodervish hanno interagito con numerosi musicisti: oltre a Franco Battiato, hanno collaborato con Giovanni Lindo Ferretti, Orchestra Araba di Nazareth, Jovanotti, Stewart Copeland, Caparezza, Noa, Nicola Piovani, Giuseppe Battiston, solo per citarne alcuni. Sono stati ospiti dei più importanti palcoscenici italiani ed internazionali: Beirut, Bruxelles, Gerusalemme, Valencia, Atene, Quito, Betlemme, Tel Aviv, Parigi al Théatre de l’Olympia, Opera House del Cairo, Festival Carthage Tunisia, Amman.