Concerto Inaugurale dell’Anno Accademico 2024/25 del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce

Lecce, Il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce è lieto di annunciare il concerto inaugurale dell’Anno Accademico 2024/25, che si terrà il 7 febbraio 2025 presso il Teatro Politeama Greco di Lecce. L’evento, intitolato “Musica e Cinema”, rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare l’unione tra le arti musicali e cinematografiche. L’ingresso al concerto è gratuito, previo ritiro dell’invito presso il Conservatorio. Oltre al pubblico che segue con passione le iniziative del Conservatorio, saranno presenti anche rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti territoriali con i quali l’ente musicale collabora attivamente.

Quest’anno, la manifestazione vedrà anche una collaborazione con l’Università del Salento, in particolare con il DAMS del Dipartimento di Beni Culturali, e con AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore. Il programma prevede l’esecuzione di brani di musica classica che hanno fatto la storia del cinema, trasformandosi in indimenticabili colonne sonore. I docenti universitari sono stati coinvolti nella realizzazione di un testo e di una serie di slides con immagini evocative dei film che saranno proiettate su un maxischermo durante l’evento, per contestualizzare i brani musicali e le opere cinematografiche. L’attore Lorenzo Paladini, indicato da AMA, sarà la voce narrante che guiderà il pubblico nei collegamenti tra musiche e film.

La direzione dell’orchestra sarà affidata al Maestro Giovanni Pellegrini, il quale guiderà i musicisti in un programma che include opere celebri, tra cui: – **G. Rossini**: *La gazza ladra* – Film: *Arancia meccanica* – **G. Mahler**: *Symphony No. 5: IV. Adagietto* – Film: *Morte a Venezia* – **J. Brahms**: *Hungarian Dance No. 5* – Film: *Il grande dittatore* – **L. van Beethoven**: *Symphony No. 7 in A major, Op. 92: II. Allegretto* – Film: *Il discorso del re* – **W.A. Mozart**: *Marcia dall’Idomeneo* – Film: *Barry Lyndon* – **P. Mascagni**: *Cavalleria rusticana – Intermezzo* – Film: *Toro scatenato* e *Il Padrino* – **J. Strauss**: *Sul Bel Danubio Blu* – Film: *2001 Odissea nello spazio*

Gli inviti per partecipare all’evento possono essere ritirati presso il Conservatorio, situato in Via Ciardo, a partire da lunedì 3 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza unica che unisce l’emozione della musica alla magia del cinema.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce allo 0832 344267.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts