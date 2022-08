FRANCAVILLA FONTANA- Arriva nella Città degli Imperiali il “Cinema Samuele Tour” di Samuele Bersani. L’evento si svolgerà nella cornice di Piazza San Giovanni XXIII alle 21.30, mercoledì 10 agosto 2022 con ingresso gratuito. L’evento è realizzato dalla New Music Promotion di Vincenzo Gianfreda e Daria Santoro con il supporto del Comune di Francavilla Fontana.

“Cinema Samuele” titolo dell’ultimo lavoro discografico, ha conquistato i teatri di tutta Italia nella fase invernale, e dallo scorso luglio, sta conquistando tutti i luoghi più belli sotto le stelle della nostra penisola. Con questo nuovo disco, Samuele Bersani ha ottenuto la sua quinta Targa Tenco come “Miglior Album in Assoluto dell’Anno” e numerosi apprezzamenti da pubblico e critica, segnando un nuovo percorso sonoro, “Cinema Samuele TOUR 2022” continua così il suo viaggio e si conferma come uno degli appuntamenti dal vivo più attesi del cartellone degli eventi estivi messi in atto dall’amministrazione comune di Francavilla Fontana.

Sul palco tanta poesia oltre ai video realizzati per lo spettacolo da Bruno D’Elia, musica suonata da una band affiatatissima di sette grandi musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti chitarre, Alessandro Gwis piano e tastiere, Stefano Cenci tastiere, Davide Beatino basso, Marco Rovinelli batteria, Michele Ranieri cori e polistrumentista).

Un tour che attraversa l’Italia e porta la musica di uno degli artisti più amati di sempre in un incontro di suoni, e immagini tra le note e le storie dei suoi album precedenti in una versione completamente riarrangiata e quelle del suo ultimo apprezzatissimo disco.

La scaletta è il racconto in note di trent’anni di carriera, ma anche, e soprattutto, di quelle delle “sale” del suo ultimo album, da ascoltare e guardare come un film. Da “Harakiri” a “Chicco e Spillo”, da “Il tuo ricordo” a “Spaccacuore”, e ancora “Le Abbagnale”, “Pixel”, “Le mie parole”, “Mezza Bugia”, “Psyco”, “Coccodrilli”, Bersani alterna le sue ultime canzoni ai suoi brani più amati, risultando un artista sempre fedele a sé stesso ed alla sua libertà espressiva che lo contraddistingue.