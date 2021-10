BARI- “In Teatro Tour” di Gianna Nannini fa tappa anche a Bari il 19 marzo 2022. A causa delle normative vigenti legate al covid, il tour di Gianna Nannini previsto in Italia nel 2021 è stato riprogrammato nei teatri a partire da marzo 2022 e la tappa di Bari è la quarta per la cantautrice italiana.

Dopo lo straordinario successo del tour estivo in tutta Italia, Gianna Nannini torna sul palco con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor. L’appuntamento è per il 19 marzo al Teatro Team (sono validi i biglietti del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari).

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners. RDS 100% Grandi Successi è radio partner del tour. Per partecipare agli spettacoli nei teatri tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/gianna-nannini-2022/ a partire dal 4 novembre 2021 alle ore 11. Ulteriori informazioni assistenza@friendsandpartners.it

Saranno disponibili ulteriori biglietti per gli spettacoli nei teatri sempre a partire dal 4 novembre alle ore 16.00. I biglietti per le nuove date saranno disponibili dal 25/10/2021 alle ore 16.00. Nei prossimi giorni verranno annunciate nuove date.

Sono stati riprogrammati al 2022 anche il tour europeo e le date nei principali festival internazionali. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it.