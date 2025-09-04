Concerto all’alba a Muro Tenente: un evento unico sul tratto UNESCO dell’antica Via Appia

Domenica 7 settembre, concerto all’alba presso il Parco di Muro Tenente.

Ancora una volta il Festival internazionale di musica da camera “Musica sull’Appia” con la direzione artistica del Maestro Andrea Crastolla e la direzione generale di Angelo Medico.,

L’evento, a cura di Parsifal APS, farà tappa a Mesagne con un concerto all’alba – a partire dalle ore 5.00 – e si terrà nei suggestivi spazi del Parco Archeologico di Muro Tenente, lungo il tratto della storica Via Appia, recentemente riportato alla luce e che figura tra le core zone dell’antica infrastruttura dichiarata Patrimonio UNESCO nel 2024.

Sul palco a cielo aperto del Parco archeologico, risuoneranno le note di un duo straordinario: Marco Prima all’organetto e Marco Schiavone al violoncello. Artisti di fama nazionale che presenteranno un repertorio originale composto da Marco Prima. Un viaggio sonoro sul tema “nella terra” che evoca le melodie e le tradizioni profonde del Mediterraneo.

L’iniziativa, inserita nel calendario “MesagnEstate 2025”, è organizzata dall’Amministrazione comunale che, insieme alle Province di Brindisi e Taranto, sostiene la prestigiosa rassegna. Tra i partner figurano anche il Polo Bibliomuseale di Puglia, i Musei Ribezzo di Brindisi e MarTa di Taranto, Appia Day 2025 e Brindisi e le antiche strade.

