Concerti al tramonto e all’alba per i 20 anni del Locomotive Jazz Fest

Il Locomotive Jazz Festival celebra nel 2025 la sua ventesima edizione con un programma completamente rinnovato e ricco di sorprese. Dal 1 all’8 luglio, il Salento ospiterà i “Tramonti Locomotive”, una serie di concerti suggestivi in luoghi simbolici, accompagnati da visite guidate e degustazioni, mentre il 27 luglio Sogliano Cavour, paese natale del Festival, farà da cornice al gran finale.

La grande novità dell’anno è proprio questo nuovo formato: i concerti al tramonto, pensati per instaurare un dialogo tra musica e paesaggio, grazie anche alla richiesta del direttore artistico Raffaele Casarano agli artisti ospiti di comporre brani originali ispirati ai luoghi che li accoglieranno.

“Abbiamo voluto che la musica raccontasse il territorio, che fosse parte viva di esso” ha dichiarato Casarano, sottolineando la volontà di riportare il Festival a contatto con le piccole comunità del territorio.

Il Festival, patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Università del Salento e da altri importanti partner culturali e istituzionali, si aprirà il 1° luglio a Corigliano d’Otranto con Naomi Berrill, mentre il giorno seguente toccherà ad Acaya ospitare Mario Rosini. Tra gli altri appuntamenti: Giovanni Guidi a Melendugno, Alessandro D’Alessandro a Leverano, Peppe Servillo e Cristiano Califano a Gagliano del Capo, Nabil Bey e Fabrizio Piepoli a Giurdignano, Bungaro e Marco Pacassoni a Brindisi, fino alla performance di Folcast l’8 luglio nella suggestiva Marina di San Gregorio.

Il momento più atteso resta “Alba Locomotive”, in programma nella notte tra il 21 e il 22 agosto a San Cataldo (Lecce), con un ospite ancora top secret. Il concerto, come ogni anno, contribuirà a sostenere il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, con parte del ricavato devoluto in beneficenza.

In autunno, inoltre, il Festival si sposterà a Lecce, dove tra il Teatro Apollo e alcune chiese cittadine andrà in scena il “Main Stage” con circa 15 concerti in 5 giorni. Tra i nomi già confermati Fabrizio Bosso, il 28 novembre, con un tributo a Pino Daniele, e Sarah Jane Morris con i Solis String Quartet, il 6 dicembre.

Il gran finale di luglio sarà a Sogliano Cavour, luogo simbolico del Locomotive, con un concerto della Banda “Santa Cecilia” arricchito da ospiti d’eccezione come Mauro Durante e lo stesso Casarano, seguito da un dj set con Populous.

La XX edizione promette dunque di essere un’esperienza immersiva fra musica, bellezza naturale, cultura e solidarietà, nel segno di un festival sempre più diffuso e partecipato, che conferma il suo ruolo centrale nella scena jazz italiana e internazionale.

