Con Ciclonica in bici nel cuore del Salento tra mare, borghi e natura

Lunedì 30 giugno, presentazione a Lecce della guida scritta da Roberto Guido

Verrà presentata lunedì 30 giugno alle ore 19 nel Chiostro dell’ex Convitto Palmieri, a Lecce, la guida ufficiale della Ciclovia del Salento Ionico, intitolata “Ciclonica” e firmata dal giornalista e cicloesploratore Roberto Guido. La pubblicazione, edita da Ediciclo Editore, propone un viaggio cicloturistico nel cuore del Salento, tra mare, borghi storici e paesaggi naturali, ed è il frutto di un progetto di valorizzazione territoriale curato da Vivilitalia nell’ambito della Green Community Ionico-Adriatica.

L’incontro, organizzato da Pro Loco Lecce e Vivilitalia con il supporto del Polo Biblio-museale di Lecce, vedrà la partecipazione dell’autore insieme a Fabio Pollice (rettore dell’Università del Salento), Giulia Tenuzzo (SalentoBiciTour), Maria Gabriella De Iudicibus (Pro Loco Lecce) e Sebastiano Venneri (Legambiente e presidente di Vivilitalia). I saluti istituzionali saranno affidati al presidente della Provincia Stefano Minerva e alla sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone. Modera il giornalista Ettore Bambi.

Il volume arriva dopo il terzo posto conquistato dalla ciclovia agli Oscar del Cicloturismo 2025, e si presenta come uno strumento utile per pedalare lungo i 305 km dell’anello principale, con cinque percorsi interni: Ugento/Racale, Gallipoli/Racale, Nardò/Gallipoli, Porto Cesareo/Nardò e Manduria/Torre Lapillo.

Ciclonica attraversa strade secondarie e tratti ciclopedonali a bassa intensità di traffico, immersi nel paesaggio tipico del Salento: tra spiagge, pinete, borghi storici, masserie e campagne segnate da pajare e uliveti. Un itinerario interamente pianeggiante, percorribile quasi tutto l’anno, ideale per viaggiatori lenti e per chi desidera scoprire un Salento autentico, al di fuori dei circuiti del turismo di massa.

L’autore Roberto Guido, attivo da anni nella promozione del cicloturismo in Puglia, ha ideato la Ciclovia del Salento Ionico per Vivilitalia. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerose guide, tra cui “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese”, “In bici sui mari del Salento” e “Puglia – Itinerari in bicicletta”, collaborando anche con Repubblica, National Geographic e Corriere della Sera.

