LECCE – Non solo un aiuto concreto, ma anche un supporto morale per non far sentire sole le persone in difficoltà e i senza fissa dimora. Un impegno importante quello dei volontari della comunità di Sant’Egidio di Lecce, oltre 40 tra liceali e universitari, che con grande passione e dedizione cercando di far fronte alle diverse emergenze del territorio da quella abitativa, alla difficoltà di acquistare beni di prima necessità o rialzarsi dopo periodi bui della propria vita, costruendo poi un progetto con ogni persona per farla uscire dall’isolamento.

Al mercoledì sera nella parrocchia di Santa Maria dell’Idria, i volontari distribuiscono poi pacchi alimentari a una cinquantina di famiglie bisognose, e vanno anche in giro per la città per accudire circa 60 persone che vivono in strada dando loro un pasto caldo, una coperta in più, ma soprattutto una parola di conforto e un abbraccio.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

