Comunicatori Arpal | Odg e Assostampa: revoca o battaglia legale

Riguardo il concorso per l’assunzione presso l’Arpal Puglia - tra le altre figure professionali - di 14 addetti alla comunicazione, il commissario dell’Agenzia, Massimo Cassano precisa come le modalità di scelta previste nell’avviso pubblico, siano state determinate dal ministero del Lavoro tramite un accordo siglato con le Regioni lo scorso anno. Cassano sottolinea: “Condivido le perplessità espresse da Assostampa e Ordine dei Giornalisti di Puglia. Personalmente, viste anche le peculiarità strategiche dell’Arpal Puglia, mi sarei mosso diversamente, ma – come detto – si tratta di linee guida stabilite in altra sede. La nostra Agenzia ne ha preso atto adeguandosi a quanto indicato”.