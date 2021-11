BRINDISI – Comuni “ricicloni” in provincia di Brindisi, spicca il risultato di Cisternino, prima in questa speciale classifica green che analizza i dati sulla raccolta differenziata.

Dura la posizione del consigliere Regionale Maurizio Bruno, che critica il lavoro, in tema di ambiente, dell’amministrazione francavillese.

La Critica di Bruno

“Francavilla non c’è. Nella classifica di Legambiente che mette in fila i Comuni riciclano di più nella provincia di Brindisi, Francavilla nemmeno compare. E no, non è polemica, ma la constatazione – scrive Bruno – di uno stato di fatto che non meritiamo. Perché riciclare non significa solo rispettare l’ambiente, la propria comunità e le future generazioni. Significa anche risparmiare sui costi e pagare meno. Ma a Francavilla, ormai da un mese, non abbiamo più nemmeno un assessore all’ambiente. E un’amministrazione che in campagna elettorale ha, giustamente, fatto dell’ambiente uno dei suoi cavalli di battaglia, non può dopo ormai tre anni portare a casa questo risultato. Il nuovo contratto di raccolta dei rifiuti di cui si è persa traccia ormai da 2 anni; la pulizia e l’igiene nella città ai minimi termini; il contrasto all’abbandono dei rifiuti; i servizi nelle contrade; le opportunità offerte ai comuni dal Pnrr per migliore la raccolta differenziata. Sono tutte questioni non rinviabili e che parlano del presente e soprattutto del futuro di Francavilla. Per il bene della città invito dunque il sindaco – insiste il Democrat – a non perdere più tempo, affidando quanto prima la delega all’ambiente ad una figura competente”.