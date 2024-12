Comuni, al voto nella primavera 2026. Incognita Regionali

Bari – Tutti quei Comuni che hanno votato nel turno ordinario negli anni 2020 e 2021, per i quali durante l’emergenza Covid era stata applicata la modifica con rinvio del voto al periodo autunnale, torneranno alle urne dopo i 5 anni del naturale mandato, ovvero nell’arco dei sei mesi successivi. Dunque nel 2026 e nel 2027. Questo per permettere di votare nella primavera dell’anno successivo all’ultimo semestre del mandato, come normalmente previsto. E’ quanto prevede una circolare del dipartimento del Viminale che si occupa della materia elettorale, un atto esplicativo sulla base della normativa vigente (ansa)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author